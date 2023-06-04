В Коми водитель «Гранты» сбил 9-летнего мальчика на велосипеде

Фото: ГИБДД по Коми.
Вчера, третьего июня, в Усинске водитель автомобиля Lada Granta сбил юного велосипедиста. ДТП произошло между домами №13 и 15 по улице Молодежной.
Водитель легковушки совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося по линии тротуара. В результате ДТП пострадал 9-летний мальчик. Ребенок получил различные травмы, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Коми.
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют подробности произошедшего.
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