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НовостиПроисшествия4 июня 2023 14:00

В Коми водитель «Гранты» сбил 9-летнего мальчика на велосипеде

ДТП произошло между домами №13 и 15 по улице Молодежной
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по Коми.

Фото: ГИБДД по Коми.

Вчера, третьего июня, в Усинске водитель автомобиля Lada Granta сбил юного велосипедиста. ДТП произошло между домами №13 и 15 по улице Молодежной.

Водитель легковушки совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося по линии тротуара. В результате ДТП пострадал 9-летний мальчик. Ребенок получил различные травмы, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Коми.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют подробности произошедшего.

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