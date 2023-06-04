Стало известно, какими штаммами коронавируса болели жители Коми в 2022 году

Фото: Нина Юшкова.

Региональный Роспотребнадзор предоставил данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в прошлом году. Согласно им, в республике на 31 декабря 2022 года зарегистрировали 192 465 случаев COVID-19.

Наиболее отчетливая волна заболеваемости в январе-феврале была обусловлена совместной циркуляцией уходящего штамма «дельта» и приходящих ему на смену первых двух вариантов штамма омикрон (BA.1/BA.2 «стелс»). После этой волны доминировали различные варианты штамма «омикрон».

Именно варианты «омикрона» BA.4 и BA.5 вызвали вторую серьезную волну заболеваемости в республике в сентябре. Вместе с BA.5 циркулировали штаммы BQ, BA 2.75 («кентавра»).

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