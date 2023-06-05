Стоимость килограмма картофеля в Коми составила 43 рубля

Фото: архив КП

По информации аналитиков Комистата, в Ухте, Воркуте и Сыктывкаре стоимость килограмма картофеля составляет 43 рубля. Рис можно купить за 131 рубль за кг, а макароны за 99 рублей. Подорожала также на 11,2% гречневая крупа, курица выросла в цене на 6,1%, а сосиски и сардельки — на 8,3%, рис — на 4,6%, сахарный песок — на 1,4%. Стоимость кг картофеля увеличилась на 31,1%, капусты — на 8,8%.

Среди подешевевших продуктов оказались яйца — на 5,7%, подсолнечное масло — на 3,7%, черный байховый чай — 8,9%.

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