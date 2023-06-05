Прокуратура выступила против сохранения поста главы Воркуты после ухода на СВО

Фото: соцсети Ярослава Шапошникова

Прокуратура Воркуты выступила против решения депутатов местного горсовета о том, что глава администрации Ярослав Шапошников после своего отъезда на СВО сохранит пост.

По мнению надзорного органа, решение депутатов противоречит законодательству РФ, в котором указано, что государственные и муниципальные служащие не могут заниматься совместительством, передает «Коммерсантъ».

Протест прокуроров депутаты намерены рассмотреть на ближайшем заседании, но решение все равно будет принимать Верховный суд Коми.

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