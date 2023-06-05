В Сыктывкаре 32-летний мужчина врезался в УАЗ «Патриот»

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В Сыктывкаре накануне, 4 июня, произошло ДТП с участием легковушки и внедорожника. Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, авария была зарегистрирована на улице Мира.

По данным ведомства, 32-летний мужчина за рулем Kia Spectra выезжал со двора и не пропустил УАЗ «Патриот». В результате столкновения пострадала 27-летняя пассажирка внедорожника.

- Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и автотравму. Не госпитализирована. От более тяжких последствий пострадавшую спасли пристегнутые ремни безопасности, - рассказали в Госавтоинспекции.

По информации ГИБДД, виновник ДТП получил водительские права в прошлом году.

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