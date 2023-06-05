В Коми будут судить женщину, укравшую у 45 россиян свыше 2,5 млн рублей

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В Коми 38-летнюю жительницу Саратова обвиняют в хищении у 45 жителей различных регионов России более 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Обвиняемая размещала в одной из социальных сетей объявления об оказании оккультных услуг. Она представлялась служительницей храма и для совершения ритуалов требовала деньги. После их получения фигурантка переставала выходить на связь. Потерпевшими стали жители Коми и других российских регионов. Обвиняемую задержали и доставили в республику. Уголовное дело направили в суд. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

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