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НовостиОбщество5 июня 2023 8:27

Воркутинского чиновника оштрафовали за сломанные очки

Чиновник должен заплатить 5 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудника администрации Воркуты привлекли к ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращения жителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Воркутинец обратился в администрацию. Горожанин заявил, что муниципальное предприятие необоснованно отказалось ремонтировать его очки. Однако обращение не рассмотрели. Прокуратура завела административное дело в отношении начальника правового управления. Чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей.

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