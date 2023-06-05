Воркутинского чиновника оштрафовали за сломанные очки

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Сотрудника администрации Воркуты привлекли к ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращения жителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Воркутинец обратился в администрацию. Горожанин заявил, что муниципальное предприятие необоснованно отказалось ремонтировать его очки. Однако обращение не рассмотрели. Прокуратура завела административное дело в отношении начальника правового управления. Чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей.

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