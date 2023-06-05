В Коми четыре человека пострадали из-за опрокидывания автомобилей

Фото: архив "КП"

В двух районах Коми произошли аварии с опрокидыванием авто. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, первый случай произошел в Сысольском районе накануне, 4 июня, на 662-м км дороги Куратово — Широкий Прилук. Мужчина за рулем Lada Kalina не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате пострадали две женщины. С автотравмами они госпитализированы в больницу.

Аналогичная авария, в которой так же пострадали двое, была в Княжпогостском районе.

— Мужчина 1996 года рождения за рулем KIA Sorento ехал по дороге Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар. На 171-м км он не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся, — заключили в ГИБДД.

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