Рецидивист из Коми украл телевизор и получил полгода колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прилузский районный суд признал 35-летнего жителя Гурьевки виновным в краже с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
Инцидент произошел 18 мая. Пьяный мужчина проник в квартиру односельчанина, с которым ранее жил по соседству. Житель Коми украл телевизор стоимостью 6,2 тысячи рублей. Бытовую технику нашли в доме у знакомой злоумышленника.
– Суд учел наличие в действиях мужчины опасного рецидива преступлений, – говорится в сообщении.
Жителя Коми приговорили к шести месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.
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Дело дошло до суда (подробности)