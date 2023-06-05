«Выбросил нож и спокойно вымыл руки»: в Сыктывкаре мужчина убил многодетного отца

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Житель Сыктывкара не смог обжаловать приговор за убийство многодетного отца. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Напомним, зверская и хладнокровная расправа над мужчиной произошла прошлым летом. Мужчины, работавшие вместе в одной бригаде, собрались в квартире в Усть-Вымском районе, чтобы выпить. Между двумя коллегами произошла ссора, в ходе которой сыктывкарец схватился за нож и вонзил его в оппонента. По словам очевидцев, после этого он выбросил нож в окно, вымыл руки и спокойно сел за стол, как ни в чем не бывало.

Суд первой инстанции назначил убийце отца троих детей девять лет колонии и компенсацию за моральный вред. Мужчина попытался обжаловать приговор, но безуспешно.

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