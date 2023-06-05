За неделю в Коми поймали 77 пьяных водителей

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За неделю в Коми сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления автомобилями 77 водителей, находившихся в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В полиции отметили, что семь человек сели пьяными за руль повторно. В отношении этих людей заведены уголовные дела. Только за выходные в Коми поймали 36 нетрезвых автомобилистов. Больше всего таких нарушителей выявили в Сыктывкаре, Усинске и Ухте.

За управление авто в состоянии опьянения грозит лишение прав на 1,5-2 года и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное аналогичное нарушение грозит до двух лет лишения свободы.

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Его передали полицейским (подробности)