Сыктывкарец украл у случайного собутыльника телефон, часы и деньги

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Сыктывкаре мужчину задержали подозреваемого в хищениях телефона, часов и денег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился молодой человек 2002 года рождения. Он заявил о пропаже денег и часов. Позже выяснилось, что пропали деньги с банковской карты. Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Юноша рассказал, что вечером выпивал в увеселительном заведении и познакомился с компанией мужчин. Они предложили продолжить вечер в другом баре. В такси парень почувствовал, что сильно пьян, и решил отправиться домой. Утром молодой человек обнаружил, что исчезли телефон и часы.

– В салоне сотовой связи он восстановил свою сим-карту и из смс-сообщений узнал, что с банковской карты переведены денежные средства, – отметили в МВД.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался один из новых знакомых, с которыми и провел вечер потерпевший. Мужчину не раз судили за имущественные преступления. После кражи фигурант покинул Сыктывкар и уехал в другой район Коми. Там злоумышленника и задержали. Выяснилось, что он украл телефон и часы во время поездки в такси. Далее мужчина с помощью онлайн-приложения банка перевел деньги на счет одной из знакомых, выдав их за свои. Возбуждены уголовные дела.

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