В Коми осудили опасного рецидивиста

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В Прилузском районном суде 35-летнего местного жителя признали виновным в краже с незаконным проникновением в жилище. Во время расследования также выяснилось, что он опасный рецидивист.

По информации прокуратуры Коми, 18 марта 2023 года фигурант уголовного дела проник в квартиру своего соседа в Гурьевке и украл у того телевизор. Впоследствии технику обнаружили у похитителя полицейские.

Когда преступление раскрылось, рецидивист признался в содеянном и принес соседу извинения. Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

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