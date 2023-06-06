Житель провел ночь у своей новой знакомой и обокрал ее

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В Ухте 39-летнего местного жителя признали виновным в краже с причинением значительного вреда. По информации прокуратуры Коми, мужчина обокрал женщину, с которой только, что познакомился.

В ведомстве сообщили, что в марте 2023 года фигурант уголовного дела познакомился с метсной жительницей и предложил ей встретиться. Купив водку с закуской, он пришел к своей знакомой. Когда женщина открыла ему дверь, то она ему не понравилась. Несмотря на это, преступник решил остаться до утра, а после прихватил телефон своей новой подруги.

В суде мужчина признал свою вину и получил наказание в виде девяти месяцев принудительных работ с удержанием 10% из своей зарплаты в доход государства.

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