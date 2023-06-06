В Коми поймали обманывавшего пенсионеров курьера

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По информации МВД коми, в Сыктывкаре задержали 20-летнего местного жителя, которого подозревают в обмане пенсионеров. Мужчина работал курьером у преступного сообщества, которые звонили пожилым людям по схеме «Ваш родственник попал в беду».

В ведомстве сообщили, что подозреваемый нашел в интернете объявление о трудоустройстве курьером. Когда он связался с работодателем, то выяснилось, что он должен забирать деньги у обманутых пенсионеров.

Только за один день он посетил четырех пенсионерок, у которых выманил 895 тысяч рублей. Его поймали после похищения 300 тысяч рублей у пятой жертвы.

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