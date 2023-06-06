Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 июня 2023 6:49

В Сыктывкаре из-за нетрезвого водителя в ДТП пострадали два человека, в их числе ребенок

От более тяжких травм их спасли пристегнутые ремни безопасности
Источник:kp.ru
Фото: УГИБДД МВД по Коми

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Сыктывкаре пьяный 40-летний мужчина устроил аварию с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП было зафиксировано на 13 км участка трассы «Обход Сыктывкара». Мужчина за рулем Datsun, проигнорировав дорожные знаки и разметку, совершил запрещенный поворот и врезался в «Лада Ларгус».

В результате столкновения пострадали 37-летний водитель отечественного авто и его 10-летний пассажир. Госпитализация им не потребовалась.

- В результате ДТП 37-летний водитель «Лада Ларгус» получил автотравму и ушиб предплечья. У десятилетнего мальчика, находившегося на пассажирском сиденье, диагностированы автотравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и гематома лба. Пострадавшие не госпитализированы, от более тяжких травм их спасли пристегнутые ремни безопасности, - заключили в ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В число регионов со значительным подорожанием бензина попала Коми (подробности)