В Сыктывкаре из-за нетрезвого водителя в ДТП пострадали два человека, в их числе ребенок

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Сыктывкаре пьяный 40-летний мужчина устроил аварию с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП было зафиксировано на 13 км участка трассы «Обход Сыктывкара». Мужчина за рулем Datsun, проигнорировав дорожные знаки и разметку, совершил запрещенный поворот и врезался в «Лада Ларгус».

В результате столкновения пострадали 37-летний водитель отечественного авто и его 10-летний пассажир. Госпитализация им не потребовалась.

- В результате ДТП 37-летний водитель «Лада Ларгус» получил автотравму и ушиб предплечья. У десятилетнего мальчика, находившегося на пассажирском сиденье, диагностированы автотравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и гематома лба. Пострадавшие не госпитализированы, от более тяжких травм их спасли пристегнутые ремни безопасности, - заключили в ГИБДД.

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