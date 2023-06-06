В Коми трое парней подменяли товары в пункте выдачи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Усть-Вымском районе возбуждено уголовное дело по факту подмены товаров в пункте выдачи маркетплейса, фигурантами стали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился владелец пункта выдачи товаров. Бизнесмен рассказал, что его сотрудник, устроившийся на работу пару месяцев назад, подменил новый товар на старый. Сумма ущерба составила 55 тысяч рублей. Оказалось, что к этому преступлению причастны трое молодых людей 2004, 2002 и 2001 годов рождения.

В течение недели молодые люди заказывали на маркетплейсе фирменные кроссовки и вещи. Они получали посылки, отправлялись домой, заменяли товары и возвращали их, заявляя, что не подошел размер. Возбуждено уголовное дело. Они находятся под подпиской о невыезде.

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