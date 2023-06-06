В Коми заставили работать пьяного водителя-рецидивиста

Фото: Олег ЗОЛОТО

Усть-Вымский районный суд признал 23-летнего жителя Удорского района виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В феврале родственник попросил молодого человека помочь отбуксировать сломанную машину в гараж. Ранее жителя Коми уже судили за пьяную езду. Перед встречей юноша выпил и сел за руль авто. Однако машину остановили сотрудники ГИБДД. Водитель не отрицал, что пил, и прошел медосвидетельствование. Суд приговорил жителя Коми к году принудительных работ.

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