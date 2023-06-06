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НовостиПроисшествия6 июня 2023 11:48

В Сыктывкаре 32-летний мужчина взял кредит на имя умершей жены

Супруга скончалась после тяжелой болезни
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Сыктывкаре огласили приговор 32-летнему мужчине, который взял кредит на имя умершей жены. Супруга сыктывкарца умерла осенью прошлого года и на следующий же день мужчина оформил займ с ее телефона.

Известно, что банки одобрили горожанину полмиллиона рублей. После этого мужчина предпринял все попытки, чтобы не вступать в право наследования, ведь тогда платежи по кредиту необходимо было вносить.

Сам мужчина в суде объяснил свой поступок тем, что из-за болезни жены его семья оказалась в трудном финансовом состоянии, а на его плечах осталась маленькая дочь.

Суд учел совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и назначил молодому человеку наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения 14-летнего возраста его малолетней дочерью.

Приговор не вступил в законную силу.

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