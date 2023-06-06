В Коми на 7-летнюю девочку напала бродячая собака

Фото: pxhere.com

В поселке Усогорск на семилетнюю девочку напала безнадзорная собака. Животное покусало ребенка в глаз, из-за чего пострадавшей пришлось проходить лечение у хирурга и вакцинироваться от бешенства. Девочка до сих пор боится собак, говорит ее мама.

Женщина решила взыскать с ответственных моральный ущерб и обратилась в прокуратуру. Как сообщили в ведомстве, суд постановил обязать администрацию Удорского района выплатить пострадавшему ребенку 35 тысяч рублей.

- Суд удовлетворил заявленные требования. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, - заключили в прокуратуре Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С мэрии города в Коми взыскали ущерб за поврежденный собаками автомобиль (подробности)