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НовостиСпорт6 июня 2023 9:20

Ухтинца Дмитрия Алиева включили в список кандидатов в сборную России

В 2018 году на Олимпийских играх он занял 7 место
Источник:kp.ru
Фото: Anadolu Agency / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Фото: Anadolu Agency / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Опубликован список кандидатов на следующий сезон в сборную РФ. В него вошел ухтинец Дмитрий Алиев, являющийся чемпионом России, победителем и серябряным призером Европы. В 2018 году на Олимпийских играх он занял 7 место.

Список мужской сборной (одиночники) выглядит следующим образом: Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Артем Ковалёв, Пётр Гуменник.

В резерве находятся Макар Игнатов и Марк Кондратюк.

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