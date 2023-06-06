В Коми клещевой энцефалит «расширяет территорию»

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В региональном Роспотребнадзоре обеспокоились «расширением» территории клещевых инфекций. В Республике Коми растет уровень заболеваемости по ним.

В прошлом году в Коми несколько раз регистрировали природно-очаговые инфекции. В их числе был иксодовый клещевой боррелиоз (в 2022 году 16 случаев, в 2021 году - 7) и вирусный энцефалит (в 2022 году 15 случаев, в 2021 году - 16).

В прошлом году в регионе иксодовым клещевым боррелиозом заболели 16 человек, клещевым энцефалитом - 15 человек.

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