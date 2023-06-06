Врач из Коми рассказала, когда женщине надо бросить курить для здоровой беременности

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Главврач перинатального центра Ольга Лебедева рассказала, когда женщине необходимо бросить курить, чтобы ее беременность была здоровой. Интервью вышло на YouTube-канале «Здоров11».

Врач призвала женщин, которые готовятся к беременности или уже беременных, бросить курить.

Согласно статистике, на сегодняшний день около 25% женщин, вынашивающих ребенка, курящие.

«Даже до наступления беременности женщина курящая отличается от здоровой: у нее определяется дефицит витаминов, зачастую есть хронические заболевания легких, которые тоже отразятся на течении беременности и на будущем ребенке. Поэтому мы призываем, чтобы все женщины за шесть-двенадцать месяцев до планирования беременности бросили курить», — обратилась к женщинам Ольга Лебедева.

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