Житель Коми хотел помириться с бывшей женой и поджег баню тещи

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В Печоре 45-летнего местного жителя признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел вечером 2 октября. Мужчина пришел к своей теще, где жила его бывшая жена вместе с детьми. Житель Коми хотел помириться с экс-супругой.

– Ее он не застал, однако вспомнил, что инициатором разрыва брака послужила теща, – рассказали в прокуратуре.

От злости мужчина пошел в баню, вылил в печь бензин и поджег его. В результате постройка и все находившееся там имущество сгорели. Сумма ущерба составила 196 тысяч рублей. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселения.

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