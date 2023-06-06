В Коми хотят уменьшить дни запрета продажи алкоголя в праздники

В Коми изменят дни запрета продажи алкоголя в праздники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми намерены изменить дни запрета на продажу алкоголя. Это связано с тем, что в этом году День молодежи изменил дату празднования. В этом году он будет отмечаться 24 июня. Ранее же по всей стране этот день праздновался 27-го числа.

Депутаты Госсовета предлагают исключить из законопроекта два дня запрета продажи спиртного в розничных точках, которые следуют после праздника. Согласно документу, в Коми запрещается продавать алкоголь ближайшие за Днем молодежи выходные дни - субботу и воскресенье.

Законопроект планируют внести и рассмотреть на ближайшей сессии - 21 июня. Вступление его в силу предусмотрено со дня официального опубликования.

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