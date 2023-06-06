В Сыктывкаре пропала 50-летняя Татьяна Клочкова

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Сыктывкаре начались поиски 50-летней Татьяны Клочковой. Об исчезновении женщины сообщили волонтеры «Лиза Алерт Коми» в соцсетях.

По данным добровольцев, горожанка ушла из дома 2 июня и не вернулась. Пятый день женщина не выходит на связь со своими близкими.

Была одета в темно-серую куртку, темно-синие брюки и белые кроссовки.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы темно-русые мелированные, короткая стрижка, глаза серо-голубые.

Просим сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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