В Сыктывкаре 33-летний мужчина напал с ножом на людей, есть погибший

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре от ножевого ранения умер 36-летний мужчина, еще один человек ранен. Об этом сообщает СУ СКР по Коми.

По данным ведомства, в общежитии Эжвы между 33-летним мужчиной и его двумя 36-летними знакомыми произошел конфликт, в ходе которого первый ранил обоих. Один из них умер от полученной травмы до приезда скорой.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. В отношении него инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, - заключили в СК.

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