В Коми поймали мужчину, из-за которого загорелась трава

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ижемском районе нашли местного жителя, по вине которого произошло возгорание травы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

На правом берегу реки Печора напротив поселка Щельяюр загорелась сухая трава. Выяснилось, что к пожару причастен местный житель. Мужчина и его спутница развели костер. Они ушли, не убедившись, что костер полностью потушен. В итоге рядом загорелась сухая трава.

– Сотрудниками органов внутренних дел был собран материал проверки по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ ( нарушение требований пожарной безопасности), – говорится в сообщении.

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