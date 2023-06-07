В Коми оставили без изменений приговор обкрадывавшей своего дядю женщине

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В Верховном суде признали виновной в краже по предварительному сговору жительницу Микуня. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

По предоставленным данным, фигурантка уголовного дела в период с сентября по ноябрь 2021 года жила в квартире своего дяди и каждый месяц похищала деньги с его счета, пока он спал. Для этого она использовала его телефон, переводя все средства на счет знакомой. Всего таким образом они украли 10,5 тыс. руб.

Суд первой инстанции назначил ей наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Верховный суд оставил приговор без изменений.

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