За сезон в Коми произошло 17 лесных пожаров

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По данным пресс-службы главы Коми, в этом году в республике произошло 17 лесных пожаров. В настоящий момент потушено 16 из них еще в первые сутки после обнаружения.

Сообщается, что общая площадь пожаров составила 44,65 га, что в десять раз меньше по сравнению с прошлым периодом прошлого года. За неделю возник один пожар в Сосногорском районе на площади 0,1 га.

Уточняется, что для предотвращения пожаров установили на территории региона 154 аншлага, благоустроили 40 зон для отдыха граждан.

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