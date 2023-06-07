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НовостиОбщество7 июня 2023 6:15

В Коми не хватает как минимум 75 машин скорой помощи

Об этом сообщил главный врач Территориального центра медицины катастроф
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Главный врач Территориального центра медицины катастроф Михаил Сурин сообщил на совещании в Госсовете 6 июня о состоянии автопарка машин скорой помощи. По его словам, в настоящий момент существует проблема его обновления.

По данным Сурина, всего в республике работают 89 бригад, на которые приходится 240 машин - по три на каждую бригаду.

Главврач отметил, что сейчас медики нуждаются как минимум в 75 машинах, реальная потребность составляет 140 машин, передали в БНК.

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