В Коми не хватает как минимум 75 машин скорой помощи

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Главный врач Территориального центра медицины катастроф Михаил Сурин сообщил на совещании в Госсовете 6 июня о состоянии автопарка машин скорой помощи. По его словам, в настоящий момент существует проблема его обновления.
По данным Сурина, всего в республике работают 89 бригад, на которые приходится 240 машин - по три на каждую бригаду.
Главврач отметил, что сейчас медики нуждаются как минимум в 75 машинах, реальная потребность составляет 140 машин, передали в БНК.
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