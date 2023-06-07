Более шести тысяч семей Коми направили маткапитал на обучение детей

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Материнский капитал можно направить на оплату обучения в вузах и ссусах, а также оплачивать проживание в общежитии. Об этом напомнили в СФР Коми. Такой возможностью воспользовались более шести тысяч семей республики.

В фонде объяснили, что сертификат можно использовать на любого ребенка, которому уже исполнилось три года. Для этого необходимо подать заявление через Госуслуги, МФЦ или в отделении СФР.

На сегодня такие соглашения заключены более чем с тремя тысячами вузов и ссузов страны, и этот список постоянно пополняется. Из образовательных организаций Республики Коми в него вошли, к примеру, СГУ, УГТУ (в т.ч. филиалы в Усинске и Воркуте), СЛИ, КРАГСиУ, Печорский промышленно-экономический техникум, Сыктывкарский медколледж, Сыктывкарский автомеханический техникум, Ухтинский педагогический колледж и другие учебные заведения.

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