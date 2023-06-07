В Коми мужчина до смерти забил знакомого

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В Печоре 48-летний мужчина умер от рук своего знакомого. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Коми, печорец был зверски избит.

Известно, что трагедия произошла в одной из квартир на Социалистической улице. У ранее судимого мужчины резко возникла личная неприязнь к потерпевшему и он, вооружившись деревянным предметом, стал избивать им оппонента. От травм печорец умер до приезда скорой.

- Обвиняемый задержан, вину в содеянном признал. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, - говорится в релизе СК.

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