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НовостиПроисшествия7 июня 2023 7:49

В Коми мужчина до смерти забил знакомого

58-летний житель Печоры ранее уже попадал в поле зрение правоохранителей
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Печоре 48-летний мужчина умер от рук своего знакомого. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Коми, печорец был зверски избит.

Известно, что трагедия произошла в одной из квартир на Социалистической улице. У ранее судимого мужчины резко возникла личная неприязнь к потерпевшему и он, вооружившись деревянным предметом, стал избивать им оппонента. От травм печорец умер до приезда скорой.

- Обвиняемый задержан, вину в содеянном признал. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, - говорится в релизе СК.

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