В Коми пьяный водитель снес ограждение моста и попал в больницу

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 6 июня, в Ижме пьяный водитель Renault Logan снес ограждение моста и попал в больницу. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 8.50. 45-летний мужчина ехал за рулем Renault по улице Молодежной со стороны реки Сэбысь в сторону улицы Ластинской. Около дома №4 водитель не справился с управлением. Из-за этого машина съехала в кювет, врезалась в ограждение моста и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал водитель. Мужчина получил ушиб грудной клетки и ссадины. Кроме того, под вопросом перелом ребер. Пострадавшего увезли в больницу.

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