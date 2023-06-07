Пьяная сыктывкарка разбила стекло и украла 9 бутылок алкоголя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Эжвинском районе Сыктывкара местную жительницу 1992 года рождения подозревают в хищении товаров из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилось руководство одного из магазинов. Дело в том, что ночью кто-то разбил стекло в торговом зале. Выяснилось, что украли 9 бутылок алкоголя, чай и печенье. Общая сумма ущерба превысила 6 тысяч рублей. По подозрению в краже задержали ранее неоднократно судимую жительницу Эжвы.

Вечером женщина выпивала в компании, а потом отправилась домой. Проходя мимо магазина подозреваемая, она сломала стекло, залезла внутрь и сразу прошла к витринам с алкоголем. Большую часть похищенного женщина по дороге разбила, уронив пакет. В полиции злоумышленница вела себя агрессивно, поэтому ее поместили в специальный приемник. Возбуждено уголовное дело.

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Далее он уехал в другой район Коми (подробности)