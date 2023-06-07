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НовостиПроисшествия7 июня 2023 10:50

На автодороге Сыктывкар – Ухта произошло лобовое столкновение двух иномарок

Пострадал мужчина
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по Ухте.

Фото: ГИБДД по Ухте.

Вчера, 6 июня, на автодороге Сыктывкар - Ухта столкнулись встречные автомобили Volkswagen Caravella и Renault Logan. ДТП произошло на 302 километре автодороги.

Виновником ДТП оказался 60-летний водитель автомобиля Volkswagen Caravella. В результате столкновения водитель другой иномарки получил различные травмы, госпитализация ему не потребовалась, сообщает ГИБДД по Ухте.

Сейчас устанавливаются все детали случившегося.

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