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НовостиПроисшествия7 июня 2023 12:27

В Коми сотрудница железной дороги погибла под поездом

Гострудинспекция Коми завершила расследование несчастного случая
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми трагически оборвалась жизнь сотрудницы «РЖД». Она попала под грузовой поезд и погибла.

По данным республиканской Госавтоиснпекции, несчастный случай произошел 26 мая на станции Язель в Сыктывдинском районе. В ведомстве рассказали, что в ходе расследования стало известно, что работница железной дороги грубо нарушила технику безопасности.

- Работник, нарушив правила внутреннего трудового распорядка и должностной инструкции, получил травму не совместимую с жизнью. Комиссией по расследованию несчастный случай квалифицирован как не связанный с производством, - заключили в инспекции.

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