Жительнице Сыктывкара удалось вернуть деньги за отмененный концерт Валерия Меладзе

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В Сыктывкаре местная жительница добилась возврата денег за несостоявшийся концерт Валерия Меладзе. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Известно, что женщина купила два билета за 5,4 тысяч рублей, однако концерт сначала был перенесен, а затем и вовсе отменен. Организаторы пообещали, что деньги за билеты будут возвращены автоматически, но спустя месяц на карте баланс не увеличился.

- Мировым судьей Кутузовского судебного участка Сыктывкара с ООО «Летбилет» в пользу истца взысканы денежные средства, уплаченные за билет на концерт, в размере 5400 рублей, неустойка в размере 5 400 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей, штраф в размере 6 900 рублей, - говорится в релизе суда.

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