В Коми мужчины распилили кран за 600 тысяч рублей и продали его в 20 раз дешевле

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В Коми огласили приговор троим ухтинцам, обвиняемым в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Известно, что мужчины отправились на рыбалку в Троицко-Печорский район и обнаружили на обочине дороги телескопическую стрелу от автокрана. Тогда ухтинцы посовещались и решили распилить находку и сдать в металлолом. За это они получили 30 тысяч рублей.

В суде установлено, что конструкция принадлежала компании «ПечораЭнергоРесурс», которой был нанесен ущерб в 600 тысяч рублей.

- В судебном заседании жители Ухты вину не признали, настаивая на том, что имущество было бесхозным. Суд назначил всем троим наказание в виде принудительных работ в исправительном центре на срок 1 год 6 месяцев каждому, - сообщили в прокуратуре.

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