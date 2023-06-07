Сыктывкарский студент попался на мошенничестве на 4 млн рублей

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В Сыктывкаре 21-летнего местного жителя подозревают в мошенничестве на 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
В полицию обратилась сыктывкарка 1988 года рождения. Женщина передала 818 тысяч рублей знакомому, который обещал купить для нее со скидкой 50% электротовары известных марок. За три дня в полицию поступило еще 11 аналогичных обращений. Люди переводили на карту одного и того же человека.
Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался студент одного из сыктывкарских вузов. Фигурант рассказал, что не просчитал все финансовые риски, не вел учет полученных от граждан денег и тратил их по своему усмотрению.
– Зная, что не сможет выполнить обязательства по поставке товаров, он находил новых знакомых, желающих сэкономить, и обманом получал от них денежные средства, – отметили в МВД.
Общая сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей. Возбуждено 12 уголовных дел о мошенничестве.
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