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НовостиОбщество8 июня 2023 6:19

Парень из Сыктывкара пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД

Он ответил по всей строгости закона
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

21-летний житель Сыктывкара попался пьяным за рулем и пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД. Суд оштрафовал его на 9 тысяч рублей, сумма взятки была обращена в доход государства, а также он отбыл наказание в виде 10 суток административного ареста.

Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 марта на въезде в Выльгорт. Пьяного парня без прав остановили сотрудники ДПС. Он предложил правоохранителям договориться и пообещал, что «об этом никто не узнает».

Настойчивый водитель положил между передними сиденьями патрульного автомобиля 4 150 рублей. Сотрудники ГИБДД доложили об этом в дежурную часть.

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