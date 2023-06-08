В Сыктывкаре ожидается массовый запуск воздушных змеев

Фото: Pixabay.

В Кировском парке Сыктывкара ожидается массовый запуск воздушных змеев на День города и День России. Принять участие может любой желающий.

Для того, чтобы принять участие, нужно до 8 июня подать заявку на электронную почту: cdlira@mail.ru, либо пройти регистрацию в день фестиваля.

Конкурс будет проходить в 4 номинациях. Победителей конкурса наградят подарками и ценными призами. Также воздушного змея можно будет приобрести на фестивале.

Программа фестиваля:

11:00-12:00 - регистрация участников фестиваля на площадке;

11:00 – открытие фестиваля;

11:15 – 15:30 – мастер-классы, игровые программы;

12:15-12:30 — пробный запуск воздушных змеев;

12:30-15:00 - демонстрация воздушных змеев по номинациям воздушных змеев;

15:00-15:30 – работа жюри, награждение победителей и призеров номинаций;

15:30 — свободный полет змеев для всех желающих.

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