В селе в Коми просят жителей организовать выпас скота

Фото: пресс-служба администрации Ношуля

Администрация Ношуля Прилузского района призывает жителей организовать выпас скота в селе. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Власти не раз рекомендовали организовать выпас скота. Однако животные по-прежнему бродят по селу бесконтрольно. При этом они наносят материальный вред имуществу людей, оставляя продукты жизнедеятельности на территориях общего пользования.

– Надеемся, что здравый смысл возьмет вверх над амбициями некоторых хозяев животных и организуют выпас на пастбище, а не будут указывать жителям села, чтобы они ограждали свои территории забором да как можно лучше, дабы скотина этих нерадивых хозяев не заходила за ворота, – говорится в сообщении.

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