У жителя Коми, осужденного за повторное нетрезвое вождение, конфисковали иномарку

Фото: Нина Юшкова.

У 46-летнего жителя Печоры за повторное пьяное вождение суд конфисковал автомобиль, а также назначил нарушителю 220 часов обязательных работ и лишил прав на 2 года.

Инцидент произошел 12 марта 2023 года. Мужчина отмечал день рождения сына в одном из ресторанов. Во время торжества, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вспомнил, что ему нужно встретить родственников на ЖД вокзале.

Он отправился туда на своем автомобиле Volvo XC90. В скором времени его задержали сотрудники ДПС.

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