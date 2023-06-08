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НовостиОбщество8 июня 2023 8:20

У жителя Коми, осужденного за повторное нетрезвое вождение, конфисковали иномарку

Мужчина праздновал день рождения сына
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

У 46-летнего жителя Печоры за повторное пьяное вождение суд конфисковал автомобиль, а также назначил нарушителю 220 часов обязательных работ и лишил прав на 2 года.

Инцидент произошел 12 марта 2023 года. Мужчина отмечал день рождения сына в одном из ресторанов. Во время торжества, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вспомнил, что ему нужно встретить родственников на ЖД вокзале.

Он отправился туда на своем автомобиле Volvo XC90. В скором времени его задержали сотрудники ДПС.

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