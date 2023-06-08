В сыктывкарской квартире обнаружен труп мужчины

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре убит 46-летний местный житель. Его тело было найдено в одной из квартир дома по улице Мира.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми, смерть сыктывкарца носит криминальный характер, а в его гибели подозревается 53-летний мужчина. По предварительным данным, товарищи выпивали вместе, но сильно поругались. В ходе конфликта мужчина не менее четырех раз ударил оппонента ножом. От полученных травм горожанин умер до приезда скорой.

- Фигурант задержан. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, - заключили в СК.

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