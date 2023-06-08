В одном из городов Коми оцепили аэропорт и два колледжа

Фото: группа Информационная программа «День».

Экстренные службы оцепили несколько зданий в Ухте. Причиной этому послужили сообщения о минировании аэропорта, медицинского и промышленно-экономического лесного колледжей, сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сообщения поступили на электронные почты учреждений. Оперативники обследовали здания и прилегающие к ним территории. К счастью, опасных предметов обнаружено не было.

В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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