В Коми среди учеников начальных классов наблюдается распространенность избыточного веса

Фото: Нина Юшкова.

В Республике Коми среди учеников 1-4 классов наблюдается распространенность ожирения и избыточного веса, что характерно для каждого третьего ребенка. Главной причиной эксперты Роспотребнадзора назвали неправильное питание.

В прошлом году охват горячим питанием в региональных школах уменьшился до 88,3%, если сравнивать с 2021 годом - 92,2%.

Завтрак является приоритетной формой горячего питания для учащихся школ - его получают около 81,5% учащихся.

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