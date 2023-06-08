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НовостиОбщество8 июня 2023 11:20

В Коми среди учеников начальных классов наблюдается распространенность избыточного веса

К такому выводу пришли эксперты Роспотребнадзора
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

В Республике Коми среди учеников 1-4 классов наблюдается распространенность ожирения и избыточного веса, что характерно для каждого третьего ребенка. Главной причиной эксперты Роспотребнадзора назвали неправильное питание.

В прошлом году охват горячим питанием в региональных школах уменьшился до 88,3%, если сравнивать с 2021 годом - 92,2%.

Завтрак является приоритетной формой горячего питания для учащихся школ - его получают около 81,5% учащихся.

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