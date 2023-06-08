В Коми пьяный дебошир едва не задушил полицейского

Фото: Екатерина Чернуха.

За нападение на сотрудника полиции суд вынес приговор 43-летнему жителю села Объячево. Его приговорили к 6 месяцам принудительных работ, а с его заработка будут удерживать 5% в доход государства, рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

Все произошло 12 марта текущего года. В доме №8а по улице Садовой пьяный дебошир вел себя непристойно, на место направились сотрудники полиции.

В коридоре первого этажа злоумышленник начал душить полицейского, обхватив его шею руками.

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