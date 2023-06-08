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НовостиПроисшествия8 июня 2023 11:01

В Коми 18-летняя девушка сорвалась с балкона

Девушка чудом выжила
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Ухте 18-летняя девушка оказалась на больничной койке после падения с высоты. Юная ухтинка сорвалась с балкона на глазах очевидцев.

- Выходила из аптеки и увидела, как падет. Ужасное зрелище, - пишет горожанка в соцсетях.

Известно, что пострадавшей удалось выжить. Ее экстренно доставили в городскую больницу, где она провела сутки в реанимации. Сейчас ее готовят к переводу в отделение травматологии, сообщили в Минздраве.

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