Сыктывкарец из ревности избил соперника и угрожал его убить

Фото: архив "КП"

Житель Сыктывкара заплатит 50 тысяч рублей штрафа за избиение и угрозы убийством. Мужчина напал на молодого человека, с которым его жена сидела в машине.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, ревнивец приехал на работу к жене и увидел, как она сидит в машине с незнакомцом. Вспылив, 46-летний мужчина набросился на пару, женщине удалось убежать, а вот молодой человек получил несколько ударов и выслушал угрозы расправой.

Оттащил ревнивца сумел сторож заведения, который затем отвел потерпевшего в подсобное помещение. Сыктывкарец проследовал в подсобку, достал из кармана похожий на пистолет предмет и заявил сопернику, что спокойно сможет его убить. На следующий день пострадавший, который серьезно воспринял угрозу и получил многочисленные телесные повреждения, в том числе перелом скуловых костей, обратился в полицию.

- Еще до направления уголовного дела в суд сыктывкарец возместил своей жертве ущерб в размере 500 тысяч рублей. В суде потерпевший заявил ходатайство о примирении сторон. Суд данное ходатайство отклонил, признал жителя Сыктывкара виновным в содеянном и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, - заключили в прокуратуре.

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